Esnaf: Marketler nüfusa göre açılsın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) marketlerin şube sayıları ve açılış konumlarına kural getirilmesini istedi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Marketler eczanelerde olduğu gibi nüfus oranına göre açılmalı' diye konuştu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Yasası'na ilişkin çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Marketlerin şube sayıları ve açılış konumlarına kural getirilmesi esnafımız açısından haksız rekabet ortamının son bulmasını sağlarken, fiyatlardaki artışlar yerine istikrarlı bir döneme girileceği için vatandaşın cebi de rahatlayacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Perakende Yasası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esnaf ve sanatkarın marketlere karşı rekabet gücünün her geçen gün azaldığına işaret eden Palandöken, perakende sektörünü düzenleyecek yasaya ilişkin çalışmaların bir an evvel gerçekleştirilmesini beklediklerini belirtti.

Palandöken, esnafın marketlere karşı rekabet etmeye çalışırken her geçen gün kan kaybettiğini vurgulayarak, "Perakende sektörünün sadece gündeme gelmesi, çalışmaların yapıldığına dair haberlerin çıkması bile çok tartışılan gıda fiyatlarında durgunluğa sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Marketler eczanelerde olduğu gibi nüfus oranına göre açılmalı"

Marketlerin şehir dışında açılmasının önemli olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Aynı eczanelerde olduğu gibi nüfusa oranlamaya göre açılmalı. Marketlerin şube sayıları ve açılış konumlarına kural getirilmesi esnafımız açısından haksız rekabet ortamının son bulmasını sağlarken, fiyatlardaki artışlar yerine istikrarlı bir döneme girileceği için vatandaşın cebi de rahatlayacaktır. Aynı zamanda kırtasiye ürünü kırtasiyeci esnafından, beyaz eşya ürünleri beyaz eşyacıdan, sebze meyveler manavdan, et kasaptan alınacak. Herkesin kendi işini yapması, esnaf için de vatandaş için de olumlu sonuçlar doğuracak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.