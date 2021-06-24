Esnaf hibe desteği başvuruları bitti mi? Hibe desteği başvuruları uzatıldı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik yönden ağır darbe alan esnaflara hükümetten bir destek daha gelmişti. Esnaflara 3 bin lira ile 5 bin lira arasında değişen hibe desteği sağlanacaktı. Hibe desteğine başvurular e-devlet üzerinden yapılıyordu. Hibe desteği başvurusunu kaçıranlar hibe desteği başvuruları bitti mi sorusuna yanıt arıyordu. Esnaf hibe desteği başvuruları 23 Haziran'da sona eriyordu. Peki hibe desteği başvuruları uzatıldı mı? Hibe desteği başvuruları 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Esnaf hibe desteği başvuruları bitti mi? Hibe desteği başvuruları uzatıldı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik yönden ağır darbe alan esnaflara hükümetten bir destek daha gelmişti. Esnaflara 3 bin lira ile 5 bin lira arasında değişen hibe desteği sağlanacaktı. Hibe desteğine başvurular e-devlet üzerinden yapılıyordu. Hibe desteği başvurusunu kaçıranlar hibe desteği başvuruları bitti mi sorusuna yanıt arıyordu. Esnaf hibe desteği başvuruları 23 Haziran'da sona eriyordu. Peki hibe desteği başvuruları uzatıldı mı? Hibe desteği başvuruları 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Bİnlerce esnafa bir nebze de olasa rahat nefes almasını sağlayacak hibe desteği başvurları 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti. Başvuru yapmayı kaçıran esnaflar internetten Esnaf hibe desteği başvuruları bitti mi? sorusuna yanıt arıyordu. 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere iki ayrı grupta ödeme yapılacak olan esnaflariçin başvurular uzatıldı.

Esnaf hibe desteği başvuruları bitti mi?

Bu destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek. Esnafa hibe desteği başvurusu 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecekti. Son güncelleme ile başvuru tarihi uzatıldı. Yapılan açıklamaya göre hibe desteği başvuruları 1 Temmuz'a uzatıldı.

Hibe desteği başvuruları uzatıldı mı?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz'a kadar uzattık" dedi.

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak

COVID-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan ve ekonomik anlamda zor bir süreç geçiren vatandaşlara esnafa hibe desteği verilecek. 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek esnafa hibe desteği için başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.

235 bin esnafa 5 bin TL hibe desteği verilecek

İlk grup esnafımıza bir kere olmak üzere, 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamam yer alıyor.

Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

3 bin TL ve 5 bin TL hibe ödemesi hangi esnaflara yapılacak?

İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz. Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Salgında işlerine ara vermek zorunda kalan yaklaşık 235 bin işletmeye bir seferlik 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız. Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak.

İkinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu guruptaki esnaflara da 3 bin lira hibe desteği yapılacak. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşan destek paketleriyle insanlarımızın yanında yer aldık.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.