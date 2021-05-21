Esnaf 5 bin TL hibe başvuruları başladı mı? 5 bin lira-3 bin lira hibe başvurusu nasıl yapılacak?

Esnaf 5 bin TL hibe başvuruları başladı mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren esnaflara 5 bin lira ile 3 bin lira arasında değişen hibe yardımında bulunacaklarını açıkladı. Esnaflar da Esnaf 5000 lira hibe başvuruları başladı mı? 5 bin lira-3 bin lira hibe başvurusu nasıl yapılacak? gibi sorulara yanıt arıyor. Hibe ödemelerine ilişkin başvuru tarihi belli oldu. Peki esnaf hibe başvuruları nereden yapılacak?

Esnaf 5 bin TL hibe başvuruları başladı mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren esnaflara 5 bin lira ile 3 bin lira arasında değişen hibe yardımında bulunacaklarını açıkladı. Esnaflar da Esnaf 5000 lira hibe başvuruları başladı mı? 5 bin lira-3 bin lira hibe başvurusu nasıl yapılacak? gibi sorulara yanıt arıyor. Hibe ödemelerine ilişkin başvuru tarihi belli oldu. Peki esnaf hibe başvuruları nereden yapılacak?

"Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girdi. Buna göre, hibe desteği, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilecek. Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak.

Esnaf 5 bin TL hibe başvuruları başladı mı?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş hibe desteği başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada 5 bin lira ve 3 bin lira olmak üzere 2 grup halinde ödenecek destek başvurularının 25 Mayıs'tan itiberen başlayacağını açıkladı.

5 bin lira-3 bin lira hibe başvurusu nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ile açıkladığı 5 bin lira ile 3 bin lira arasında değişen hibe yardımı desteği başvurularına dair detaylar belli oldu. Esnaflar Erdoğan'ın açıklamasından sonra 5 bin lira hibe desteği başvuruları nereden yapılacak? sorusunu soruyordu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş "5000 TL hibe başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt verdi. Muş, açıkalmasında "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek" açıklamasında bulundu.

Hibe desteği kimlere verilecek?

1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verilecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteği müjdesinin ayrıntılarını paylaştı.

Muş, hibe desteklerine ilişkin şunları kaydetti:

"1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır."

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğunu ifade eden Muş, "Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Hibe nedir?

Hibe bir kamu kuruluşu, işletme ya da vakıf tarafından bir eğitim kurumu, şirket ya da kişiye verilen karşılıksız paradır. Hibe genellikle belirli bir başvuru sürecinin ardından verilmektedir. Hibelerin büyük bölümü belirli bir projenin giderlerini karşılamak üzere verilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.