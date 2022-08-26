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TIMETURK / EKONOMİ / Eskişehir'de 20 bin onsluk altın kaynağı bulundu

Eskişehir'de 20 bin onsluk altın kaynağı bulundu

Eskişehir'de, Koza Altın AŞ'nin Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen altın kaynağına yönelik patlatma çalışması yapıldı.

2 Gün Önce
2022-08-26 09:13:20
Eskişehir'de 20 bin onsluk altın kaynağı bulundu

Şirkete bağlı Kaymaz işletmesinin mevcut açık ocak sahalarında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edildi.

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Rezervin bulunduğu alanda gerekli çalışmaları tamamlayan firma, kontrollü patlatma işlemi gerçekleştirdi. Söz konusu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedefleniyor.

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