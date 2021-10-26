Eski SSK'ların emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

SSK’lıların emekli aylığı hesaplamasında üç ayrı dönem ve üç ayrı hesabın olduğunu belirten sosyal güvenlik uzmanları, 2000 yılından önceki çalışmalar için gösterge sistemi esas alındığına dikkat çekerek, bu dönemde aylık bağlama oranının yüksek olduğunu belirtiyor. Sonuç olarak, bu dönem içerisinde ne kadar çok prim ödenmiş ise emekli aylığı o kadar yüksek oluyor.

İkinci dönemin 2000 sonrası ile 2008 Ekim ayı öncesi dönem olduğunu belirten uzmanlar, bu dönemde aylık hesabında gösterge sistemi yerine TÜFE ve gelişme hızının birlikte dikkate alındığı güncelleme katsayısı sisteminin uygulandığı bilgisini veriyor. Bu tarihler arasında aylık bağlama oranı düşük olduğu için ödenen primlerin etkisi de biraz daha az oluyor.

Üçüncü dönem ise 1 Ekim 2008 sonrası olarak belirtilmiş. Bu dönemde de en düşük aylık bağlama oranı ortaya çıkıyor. Çünkü bu dönemdeki hesaplamalarda güncelleme katsayısı hesaplanırken gayri safi yurt içi hâsıla gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınıyor. Dolayısıyla üç dönem içerisinde en düşük aylık bağlama oranı bu dönemde.

Eski SSK'lıların şimdiki adıyla 4/a'lıların emekli aylıkları da bu şekilde üç dönemdeki aylık bağlama oranları ve ortalama aylık kazançları üzerinden hesaplanıyor. Ancak aylık bağlama oranı hesaplanmasındaki farklılık dolayısıyla düşükten prim ödeyenler açısından 2000 öncesi dönemlerdeki çalışmaların karşılığı en yüksek, 2000 sonrası ile Ekim 2008 öncesi dönemdeki çalışmaların karşılığı daha düşük ve Eylül 2008 sonrası çalışmaların karşılığı en düşük aylık bağlama oranı üzerinden hesaplanıyor ve emekli aylığını etkiliyor.

Konuyu değerlendiren Prof. Dr. Cem Kılıç, şu uyarılarda bulunuyor: "Özellikle yüksekten prim ödeyenler açısından da, 2000 ile 2008 dönemleri arası en avantajlı dönem, 2008 sonrası dönem de 2000 öncesi döneme göre daha fazla emekli aylığı ödenmesini sağlıyor. Bunun en büyük nedeni 2000 yılından önce yüksekten prim ödeyenlere düşükten prim ödeyenlere nispeten düşük maaş bağlanması. Sosyal güvenlik reformu ile getirilen değişiklikler daha çok sistemin ekonomik dengesini gözettiği için emekli aylıkları eskiye nazaran düşük olacak. Bu nedenle emeklilikte gelir desteği sunacak bireysel emeklilik gibi sistemlerin tercihinde fayda var. Bu şekilde emeklilikteki maaş düşmesi ile mücadele etmek için ek bir gelir oluşturulmuş olacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.