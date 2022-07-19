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Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu

Aksa Enerji bugün yapılacak Genel Kurul'da Merkez Bankası'nın eski başkanı Naci Ağbal'ı yönetim kurulu başkan yardımcılığı adaylığı için onaya sunacak.

2 Saat Önce
2022-07-19 13:19:19
Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu

Merkez Bankası'nın eski başkanı Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu.

Aksa Enerji bugün yapılacak Genel Kurul'da Naci Ağbal'ı yönetim kurulu başkan yardımcılığı adaylığı için onaya sunacak.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Tülay Kazancı'nın yerine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı adayı olarak Naci Ağbal'ın bugün yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulacağı belirtildi.

Ağbal, Merkez Bankası başkanlığı görevinden geçen yılın ilk aylarında alınmıştı. .

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