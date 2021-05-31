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ESK Genel Müdürü Osman Uzun’dan Dünya Süt Günü mesajı

Dünya Süt Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Uzun, tüm süt üreticilerinin ve tüm tüketicilerin 'Süt Gününü' kutladı.

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31.05.2021 16:14:59
ESK Genel Müdürü Osman Uzun’dan Dünya Süt Günü mesajı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) almış olduğu bir karar ile 1 Haziran tarihi dünya genelinde ‘'Dünya Süt Günü'' olarak kutlanmaktadır. Sütün önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 1 Haziran Dünya Süt Gününde farklı ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Dünya Süt Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Uzun, tüm süt üreticilerinin ve tüm tüketicilerin "Süt Gününü" kutladı.

 Sağlıklı beslenme için süt ve süt ürünlerinin tüketilmesinin önemine vurgu yapan Genel Müdür Osman Uzun, Mesajında tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgınının tarımsal faaliyetlere ve gıda üretimine olan etkilerinden üreticileri korumak amacı ile Et ve Süt Kurumunun faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.

Süt üreticilerini salgının etkilerinden korumak amacı ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile nisan ayında süt müdahale alımlarına başladıklarını ve ihtiyaç olan tüm illerde ESK'nın süt üreticilerinin yanında yer aldığını belirten Genel Müdür Uzun; “Et ve Süt Kurumu olarak süt arz talep dengesinin bozulmasından kaynaklanan sorunlardan üreticilerimizi korumak ve süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 2016 yılından beri sürdürdüğümüz süt regülasyon alımlarına bu yıl da nisan ayında başlayarak devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz günlerde tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgınının etkilerinden üreticilerimizi korumak için Et ve Süt Kurumu tedbirlerini almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerde ve belirlenen kotalarda, arz fazlası çiğ süt olan dönemlerde birlikler ve kooperatifler aracılığıyla sözleşme yapılarak piyasada oluşan arz fazlası sütten yağsız süt tozu ve %65'lik pastörize krema şeklinde üreticilerimizden satın alıyoruz ve üretim fazlası veya pazarlanamayan sütleri değerlendiriyoruz. Devlet olarak üreticilerimizin alın terini korumak bizim temel vazifemizdir. Bu hususta süt üreticilerimize bugüne kadar yaklaşık 1 milyarliranın üzerinde ödeme yapılmıştır. Ülkemizde yeterli miktardasüt ürünleri tüketimine katkı sağlamak ve süt üreticilerimize yeni pazar oluşturmak amacı ile Et ve Süt Kurumu olarak projeler geliştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı genç nesillerimizin sağlıklı beslenmeleri için süt ve süt ürünlerini daha fazla tüketmeleri temennisiyle tüm tüketicilerin ve tüm süt üreticilerimizinDünya Süt Günü'nü kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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