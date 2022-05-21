Eşinin üzerine ev olanlar 0.99 faizli konut kredisi çekebilir mi? Kocasının yada karısının üstüne ev olanlar 0,99'dan ev kredisi kullanabilir mi? soruları ev almak isteyenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada vatandaşlar düşük faizli konut kredisi verileceğini açıklamıştı. 0,99 ve 0,89 faizli konut kredilerinin kimlere verileceği ve hangi şartlarda alınacağı belli oldu. Eşinin üzerine evi olanlar kendileri adına ev almak için düşük faizli kredi çekip çekemeyecekleri sorusuna da yanıt geldi.

Eşinin üzerine ev olanlar 0.99 faizli konut kredisi çekebilir mi? Kocasının yada karısının üstüne ev olanlar 0,99'dan ev kredisi kullanabilir mi? soruları ev almak isteyenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada vatandaşlar düşük faizli konut kredisi verileceğini açıklamıştı. 0,99 ve 0,89 faizli konut kredilerinin kimlere verileceği ve hangi şartlarda alınacağı belli oldu. Eşinin üzerine evi olanlar kendileri adına ev almak için düşük faizli kredi çekip çekemeyecekleri sorusuna da yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile eva lmayı düşünenleri sevindirdi. Erdoğan ev almak isteyenlere 0,89 ve 0,99 faiz oranlarından konut kredisi desteği verileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından konut kredi desteklerinin detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu. Konuya ilişkin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından paylaştı. Konut kredilerine dair yeni detaylar belli oldu.

Eşinin üzerine ev olanlar 0.99 faizli konut kredisi çekebilir mi?

0,89 ve 0,99 faiz oranlarından kerdi çekmek isteyen vatandaşlar eşleri üzerine eğer bir ev kaydı varsa bu fırsattan yaralanamazlar. Düşük faizli konut kredisinden yaralanabilmek için başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması

Kocasının yada karısının üstüne ev olanlar 0,99'dan ev kredisi kullanabilir mi?

Kocası yada karısının üzerine evi olanlar da kendi adına yeni bir ev almak isterlerse düşük faizli kredi imkanından yaralanamıyorlar.

0,99 faiz oranlı konut kredisi kimlere verilir, nasıl alınır?

1-İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir.

2-Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.

3-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

4-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

5-Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

6-10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0,99 faiz oranı uygulanacaktır.

7-Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.

8-Vatandaşlarımız bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecektir.

0,89 faizli konut kredisi alma şarları neler?

1-Genişletilmiş konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.

2-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

3-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

4-Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

5-Bu destekten, 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış olan ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin asgari %50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlarımız yararlanabilir.

6-7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

7-Başvuru sahipleri, konut değerinin %50'lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya DTH/altın hesaplarını aktararak ve TCMB'ye satışını gerçekleştirerek yapacaklardır.

8-Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek olup döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda yine TCMB çalışma yapacaktır.

9-10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0,89 faiz oranı uygulanacaktır.

10-Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.

11-Vatandaşlarımız bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecektir. .