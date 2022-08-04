Eşinin memleketinde yetişiyordu, şimdi dünya istiyor

Antalya'da tohum ıslah işiyle ilgilenen Hüsnü Ekiz, 6 yıl önce tatil için gittiği eşinin memleketi Kırıkkale'de, bölgeye özgü patlıcanı satın aldıktan sonra her şey değişti

Antalya'da tohum ıslah işiyle ilgilenen Hüsnü Ekiz, Kırıkkale'de bölgeye özgü patlıcanı satın aldı. Lezzetini beğendiği patlıcanın, hastalıklara dayanıksız olduğundan, bölge dışına çıkamadığını öğrenen Ekiz, tohumlarını ıslah ettiği patlıcanı 3 kat verimli ve hastalıklara da dayanıklı hale getirdi. Patlıcanı denemek isteyen İtalyanlara da ilk ekim için tohum ihraç edildi.

Serik ilçesinde 50 bin metrekare Ar-Ge istasyonu kuran, 60 yıldır tohum ıslahıyla ilgilenen tohum firması, Anadolu'da yetişen sebzelerin ıslahıyla ilgili çalışıyor. Akdeniz Üniversitesi Teknokent ofisinde yürütülen çalışmalarda bitkilerin hastalıklara dayanıklı hale gelmesi ve veriminin artmasına yönelik çalışmalar üzerinde duruluyor. Gen bankalarında domateste 14 bin, biberde ise 36 binden fazla farklı genetik materyal bulunduran firma, son olarak Kırıkkale'nin meşhur patlıcanı üzerinde çalıştı.

Eşi Nihal Ekiz'in memleketi Kırıkkale'ye 6 yıl önce tatil için giden Hüsnü Ekiz, semt pazarından aldığı patlıcanı pişirince lezzetini çok beğendi. Ekiz, patlıcanı Antalya'daki sera ve tarlalarında yetiştirmek istedi ancak hastalıklara dayanıklı olmadığı için beklediği sonucu alamadı. Kırıkkale patlıcanının bölgeye özgü olduğu ve başka bir bölgede yetiştirilmediğini öğrenen Ekiz, örnek olarak getirdiği tohumların ıslahına başladı.

'VERİMİ 3 KAT ARTTI'

Ekiz, 6 yıllık emekle ıslah edilen tohumlardan hem meyve verimi yüksek hem de hastalıklara dayanıklı patlıcan üretti. Kırıkkale patlıcanının kendi bölgesi dışına çıkamamasının bölge ekonomisini olumsuz etkilediğini anlatan Hüsnü Ekiz, "Üreticiler ürünün yeterince tanıtılmamasından ve daha geniş bölgelere yayılamamasından dert yanıyor. Kırıkkale bölgesinde yetişiyor sadece. Üretici ilk ürünü alınca hastalık nedeniyle ekili alanın yarısını kaybediyor. 6 yıl çalışarak tohumları ıslah ederek hastalıklara dayanıklı hale getirdik. Ayrıca verimi de 3 katı arttı" dedi.

LEZZETİ DİKKAT ÇEKİYOR, İTALYA'DAN TALEP VAR

Süreci anlatan Ekiz, "Her şeyin bu kadar güzel ilerleyeceğini tahmin etmemiştim. Tatil için gittik, aldığım patlıcanın lezzetine bayıldım. Yanı başında başkent Ankara var, orada dahi bu patlıcan yeteri kadar tanınmamış. Çok az bir bölgede yetiştirilmiş. Ancak artık her yerde yetiştirilip verim alınabilecek. Ayrıca İtalya'dan da uzmanlar gelip tohumlardan aldılar. Onlar da üretim için deneme yapacaklar" diye konuştu.

Ekiz, tohum ıslahının geleceğin en önemli sorunu olan gıdaya ulaşmanın önüne geçeceğini ve çiftçinin desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. DHA .