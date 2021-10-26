Eşel mobil sistemi devam edecek mi? 2022'de akaryakıt zammı ÖTV'den karşılanacak mı? Araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Peş peşe gelen akaryakıt zamlarının ardından eşeil mobil sistemi uygulamasının sona ereceği konuşuluyordu. ÖTV sıfıra yaklaştığı için akaryakıtta (benzin-motorin-LPG) eşel mobil sistemi uygulanmıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' kapsamında eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek.

Eşel mobil sistemi devam edecek mi? 2022'de akaryakıt zammı ÖTV'den karşılanacak mı? Araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Peş peşe gelen akaryakıt zamlarının ardından eşeil mobil sistemi uygulamasının sona ereceği konuşuluyordu. ÖTV sıfıra yaklaştığı için akaryakıtta (benzin-motorin-LPG) eşel mobil sistemi uygulanmıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" kapsamında eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek.

Ardan döviz kurları nedeniyle son zamanlarda benzin, motorin ve LPG'ye peş peşe zamlar gelmişti. Zamlar karşısında çaresiz kalan vatandaşları sevindiren bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Eşel mobil sistemi devam edecek mi?

"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan pakette binlerce kişiyi ilgilendiren önemli maddeler yer alıyor. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel mobil sistemi ile akaryakıta gelen zamlar ÖTV oranından karşılanır. Böylece akaryakıta gelen zamların bir kısmı pompa satış fiyatına yansımaz Eşel mobil sistemi, motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistem.

Son dönemde akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki oynaklık nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik bir sistemdir. Örneğin benzin fiyatı 30 kuruş arttığında, benzindeki ÖTV 30 kuruş indirilmek suretiyle benzinin pompa fiyatı sabit tutulmaktadır. Son zamların ardından eşel-mobil desteği motorin ve LPG için bittiği söyleniyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.