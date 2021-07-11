Esed rejimi, çalışanların maaşlarına yüzde 50 zam yaptı

Beşşar Esad rejimi, kontrol ettiği bölgelerde rejime bağlı kurumlarda çalışan sivil ve askeri personelin maaşlarına yüzde 50 zam yaptı. Zam kararının ardından en düşük maaş 71 bin 515 Suriye lirasına (22 dolar) yükseldi.