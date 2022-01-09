Erzurum Belediye Başkanı Sekmen: Ben ekonomistim, bu öneriyi getirenlerden biri de benim

Katıldığı yerel bir TV programında ekonomik gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 'Buradan duyuru yapıyorum ben ekonomistim. Bu öneriyi yapanlardan biri de benim” dedi

Başkan Sekmen, “Bugün önerdim Sayın Maliye Bakanımıza, kolundaki bileziği, küpeyi, bilekliği altınla ilgili takı ne varsa bir değer biçilsin bir sertifikaya bağlansın. Sayın Maliye Bakanımıza bu olayın evvelinde öneriyi getirenlerden biri de benim. Telefonumda, Whatsapp'ında ve mesaj şeyinde kayıtlı bu…" diye konuştu.

Yastık altı altınlar ve dolar

Sekmen yeni bir model daha önerdiğini de belirterek, "Önerim de şuydu: şu anda yastık altındaki altınları da getirin diyor devlet. Bunları devletle anlaşmalı bir kuyumcuda sertifikalandırıp bozdurmaya dayalı 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar altınları getiriyorsun, derleyip topluyorsun 24 ayara çeviriyorsun bir sertifika alıyorsun. Benimki öyle değil. Bugün önerdim Sayın Maliye Bakanımıza, kolundaki bileziği, küpeyi, bilekliği altınla ilgili takı ne varsa bir değer biçilsin bir sertifikaya bağlansın." ifadelerini kullandı."

Kurdaki yükselişe ilişkin de açıklama yapan Sekmen, “Göreceksiniz dolar 9-10 TL'ye düşecek, buradan ilan ediyorum” dedi.

"Tonlarca altın Allah'ın izniyle devletin zimmetinde emanetinde toplanacak"

"Bu akşam yeni bir model daha önerdim. Önerim de şuydu: şu anda yastık altındaki altınları da getirin diyor devlet. Bunları devletle anlaşmalı bir kuyumcuda sertifikalandırıp bozdurmaya dayalı 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar altınları getiriyorsun, derleyip topluyorsun 24 ayara çeviriyorsun bir sertifika alıyorsun. Benimki öyle değil. Bugün önerdim Sayın Maliye Bakanımıza, kolundaki bileziği, küpeyi, bilekliği altınla ilgili takı ne varsa bir değer biçilsin bir sertifikaya bağlansın. Sertifikayla beraber bu takılar bankada bir kasaya konsun devletin kontrolünde. O süre içerisinde devlet bu takıları teminat olarak tutulsun. Kadının bir düğünde bir ihtiyacı varsa gelip alsın o süre izinli sayılsın tekrar getirsin aynı sertifikayla kasaya koysun. Böylece tonlarca altın Allah'ın izniyle devletin zimmetinde emanetinde toplanacak. Devlet bunun karşılığında her türlü yatırımını yapabilecek, her türlü finansal aracı da kullanabilecek. Biliyorsunuz genelde geçmişte paralar altına göre bastırılırdı. Şimdi bunu maalesef gayrıresmi bir kuruma taşıdılar."

T24

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.