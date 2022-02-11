Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alımı ilanı | Destek personeli, Büro personeli, mühendis iş ilanları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alımı ilanı | Resmi Gazete'de yayımlanan Erzincan Üniversitesi personel alımı ilanının detaylarını sizler için derledik. Peki ama Erzincan Üniversitesi kaç personel alımı yapacak ve şartları neler? Hangi kontenjandan kaç personel alımı gerçekleştirilecek? Destek personeli, Büro personeli, Koruma ve güvenlik görevlisi, programcı, mühendis iş ilanları...

Resmi Gazete'de yayımlanan Erzincan Üniversitesi personel alımı ilanının detaylarını sizler için derledik. Peki ama Erzincan Üniversitesi kaç personel alımı yapacak ve şartları neler? Hangi kontenjandan kaç personel alımı gerçekleştirilecek? Destek personeli, Büro personeli, Koruma ve güvenlik görevlisi, programcı, mühendis iş ilanları...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alımı ilanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü yayımladığı ilanla sözleşmeli personel alımı yapacağını bildirdi. Pozisyona göre alımların şartları değişse de başvuru tarihi olarak 11-28 Şubat tarihleri arası seçildi.

Alımı yapılacak olan kontenjanlar;

- Lisans ve Önlisans mezunu Büro personeli,

- Lisans ya da önlisans mezunu programcı,

- Lisans mezunu mühendis,

- Önlisans mezunu Koruma ve Güvenlik görevlisi,

- Lise ve dengi destek personeli,

- Önlisans destek personeli,

- Ortaöğretim destek personeli, şeklinde sıralandı.

Personel alımı ve alım sonuçları ne zaman?

Rektörlüğün belirlediği tarihler arasında başvuru yapan kişilerin; ön değerlendirilmesi 15 Şubat günü yapılacak ve nihai sonuca 25 Şubat günü kanaat getirilcek.

Sonuçları sorgulamak isteyenler https://ebyu.edu.tr/ adresini ziyaret edebilir.

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