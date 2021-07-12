Eryaman Satılık Daire İlanları

Ankara’nın bilinen ve yoğun nüfuslu semtlerinden biri olan Eryaman gerek iş merkezleri gerekse yaşamının yoğun olarak devam ettiği modern konutları ile ön plana çıkar. Geniş caddeleri ve araba parkı için müsait sokaklarıyla yaşayanlara rahatlık sunan Semt huzurlu bir semti olması dışında geniş apartman daireleri ile de bilinir.

Genellikle çok katlı apartmanların olduğu bu bölgede çoğu yapı genç olmasıyla öne çıkar. Genç yaştaki bu binaların birçoğunun kendisine ait otopark ve bahçe gibi unsurları da bulunur. Eryaman satılık daire ilanlarını incelerken dikkat etmeniz gereken belirli özellikler bulunur. Satın almayı planladığınız evin ve yapının güvenli olduğundan emin olmak isterseniz apartmanın deprem raporu gibi raporlarını inceleyebilirsiniz. Özellikle aile tipi dairelerin olduğu Eryaman balkonlu evlere sahip olur. İlanları incelerken apartman dairesinin metre karesine, kaç odalı olduğuna, kaç balkonun olduğuna ve balkonların genişliğine dikkat edilebilir. Eğer geniş bir aileniz varsa ya da farklı amaçlarla kullanabileceğiniz odalara sahip olmak isterseniz üç ve üçten fazla odası olan daireleri tercih edebilirsiniz. Dairelerin kimileri açık mutfak ya da kapalı mutfak olabilir. Ailelerin bu özelliğini ilan bilgisi üzerinden ya da ilanlardaki fotoğraflardan ulaşabilirsiniz. Eğer yatırım amaçlı ev satın alacaksınız bu evlerin ulaşım noktalarına merkezi caddelere yakın olmasına dikkat edebilirsiniz. Ulaşım araçlarının duraklarına ve merkezi caddelere yakın olan dairelerin değeri ve kullanım özellikleri dairenin konum bilgisine göre değişir.



Eryaman Satılık Daire Fiyatları

Eryaman satılık daire fiyatları genellikle dairenin ölçülerini yani metre kare bilgisini, dairenin oda sayısına, balkon sayısı ve büyüklüğüne, dairenin kaçıncı katta yer aldığına, apartman yaşına ve son olarak da dairenin konum bilgisine göre birbirinden farklı olur. Duraklara ve alışveriş merkezi olan caddelere yakın olan evlerin değeri semtin arka sokaklarında yer alan daire ilanlarına göre daha yüksek olabilir. Bütçenize uygun bir ilan arıyorsanız emlakjet.com üzerinden fiyat filtresi özelliğini kullanarak ilanları elinizdeki bütçeye göre sınırlayarak arama yapabilirsiniz. Bu şekilde kendi birikiminize uygun olan daire ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.