Ertelenen zamlar mı geldi? Zammın faturası kime çıkıyor?

2021 yılı geride kalırken zamlar peşpeşe geldi. Peki bu çamlar beklenen zamlar mıydı? Hangi kalemlerdeki zamar ön plana çıktı?

2021 yılı geride kaldı.31 Aralık kurlarına göre, TL'ye karşı dolar yüzde 77, İngiliz sterlini yüzde 74, Euro yüzde 66 değer kazandı. Öyle ki BIST100 Endeksi yüzde 26 değer kazandı ama dolar bazında bakınca yüzde 30 değer kaybetti. Bir, sanayi endeksi yüzde 46 getiri sağlayarak borsada öne çıktı.

Ertelenen artışlar geldi

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; TL'nin reel olarak negatif getiri sunması ile oluşan yeni konjonktürde TCMB politika faizini yüzde 19'dan 14'e indirirken Eylül'de yüzde 13 olan TÜFE'nin açıklanacak yılsonu verisinde yüzde 30 civarına ulaştığı görüldü. Tabi, zamları ertelenen enerji ürünleri ve yeni yıl değerlemesi ile gelen fiyat artışları 2022'nin ilk günlerinde geldi.

Doğal gaz ve elektrik zammı

Elektrikte 150 kWh altı tüketime 50, üstüne yüzde 125 zam

Akaryakıtta benzinin litre fiyatı 61 kuruş, motorinin litre fiyatı 1.29 TL ve LPG'nin litre fiyatı 78 kuruş arttırıldı. (30 Kasım'da kur 13.30 TL olan benzin, aynı kur seviyesinde 13.07 TL ile üçte bir daha pahalı oldu. Bunun yüzde 11'i petrol varil fiyat artışından)

Araç muayene ücretlerine zam

Araç muayene ücretleri, Ehliyet/pasaport, veraset intikal gibi geniş vergi ürünleri Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20'lik yeniden değerleme oranında arttı.

İstanbul'daki 1 ve 2 numaralı boğaz köprüleri hep tek yönlü ücretlenirken düzeltme geldi ve iki taraflı ücret alınmaya başlandı. Diğer otoyol ve köprüler de artış yaşanırken Avrasya tünelinde gece 5 saatte yüzde 50 indirim yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.