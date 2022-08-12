Ertan Özyiğit'ten şaşırtan tahmin! Abdülhamid Han sondaj gemisinin rezerv bulma ihtimali...

Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, Abdülhamid Han sondaj gemisinin bölgede çok kısa sürede yüzde yüz rezerv bulacağını söyledi. Özyiğit'in sözleri gündem olurken Abdülhamid Han sondaj gemisinin bu kadar kısa sürede başarıya ulaşacağını öğrenen vatandaşlar şaşkına dönerken sevince boğuldu.

CNN Türk'te Akıl Çemberi programında konuşan araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, Türkiye'nin sondaj arama faaliyetlerine başlayan 7. nesil gemisi Abdülhamid Han için bomba bir yorumda bulundu.

Ertan Özyiğit, geminin sondaj faaliyetlerinde yüzde yüz başarıya ulaşacağını kaydetti.

Özyiğit yaptığı açıklamada, "Abdülhamid Han gemisi yedinci nesil bir gemi. Dünyada beş tane olan gemiden bir tanesi Türkiye'de. Bu ne demek? Teknoloji üstünlüğünün bizde olduğunu gösterir. Benim kendi görüşüm. Yine söylüyorum. Abdülhamid Han burada muhakkak yüzde yüz rezerv bulacak. Tekrar ediyorum burada çok hızlı bir şekilde rezerv bulunacak. Sismik haritası çıkarıldı. Böyle bir şeyin bulunması çok önemli. 2023 seçimleri için de çok önemli" dedi.

İlk hareket yeri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ne ilişkin görüntü paylaştı. Bakan Dönmez paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de” ifadelerine yer verdi. .