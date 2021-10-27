Erim Arıkan “Tavuk ve yumurtada kaliteli yem önemli”

Erim Arıkan Yağ A.Ş. kurucusu Erim Arıkan “Lezzetli et ve yumurta için tavukların kaliteli yem tüketmesi çok önemli. Bu durum, yemlik yağ üretiminin de kalite standartlarının üzerinde gerçekleşmesini zorunlu kılıyor.” sözleriyle sektörle ilgili analizlerde bulundu.

Erim Arıkan “Sektörde yenilikçi bir hizmet anlayışıyla bulunmak çok önemlidir. Faaliyetlerimizle sektörün gelişimine ve kalitesinin artmasına katkıda bulunuyoruz. Kaliteli et ve yumurta tüketimi için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sektörü iyi analiz ediyor ve geliştirmemiz gereken yönlerimizin üzerine gidiyoruz. En iyisi olmak için çok çalışıyoruz” dedi.

Kaliteli ürün üretiminin şartlarına değinen Erim Arıkan “Tavuğun en önemli enerji kaynağı yemin içine eklenen yemlik asit yağıdır. Tavuklar bu yemi tükettikleri zaman protein alıyor ve enerji elde ediyor. Ayrıca tüketilen yem, tavukların hızlı üremesine de olumlu katkıda bulunuyor. Gaziantep ve İzmir'deki yemlik yağ üretim fabrikalarımızda, sofralarımıza gelecek olan et ve yumurta kalitesini düşünerek üretimlerde bulunuyoruz” açıklamalarında bulundu.

Ürettiğimiz Asit Yağları Kanatlı Hayvan Yemine Yüzde 5 Oranında Katılıyor

Erim Arıkan “Tavuk kalitesinin artması için tavukların sağlıklı ve kaliteli yemlerle beslenmesi gerekiyor. Sektörde faaliyette bulunan firmalara çok iş düşüyor. Yemlik yağ üretiminde teknolojik ve yenilikçi hizmet anlayışı benimsendiğinde üretim de kalite standartlarının üzerinde gerçekleşiyor. Biz, üretimlerimizi ‘Yemlerde Kullanılması Gereken Yağlar Hakkında Tebliğ'e göre yapıyoruz” dedi.

Üretimde kullanılan yağların et ve yumurta kalitesinin artmasına neden olduğunu belirten Erim Arıkan “Ürettiğimiz asit yağları kanatlı hayvan yemine yüzde 5 oranında eklenerek yem kalitesinin artması sağlanmaktadır. Bu, aslında zincirleme etkide bulunuyor. Tavukların kaliteli yem tüketmesi, et ve yumurta üretiminde de kaliteyi arttırıyor. Böylelikle çok daha sağlıklı besleniyoruz. Bilindiği gibi yumurta protein bakımından oldukça zengin bir gıda maddesidir. Bu nedenle daha sağlıklı bir yaşam için kaliteli yumurta tüketmeliyiz. Sektördeki faaliyetlerimiz, bunu mümkün kıldığı için mutluyuz” açıklamalarında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.