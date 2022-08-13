Erdoğan: Zincir marketler kendini ayarlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu.

Çorum'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. "Yerli ve milli silahlarımızla teröristlerin tepelerine biniyoruz" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yüzde 35'e varan indirim yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" şeklinde konuştu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim

40 çeşit üründe, Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi bir indirime gidiyoruz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağı, ayçiçekyağı... Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak. Pazartesi raflara yansıyacak. .