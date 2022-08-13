DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9331 ₺

EURO

18,4099 ₺

ALTIN

1.039,38 ₺

BİST

2.864,25 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Erdoğan: Zincir marketler kendini ayarlayacak

Erdoğan: Zincir marketler kendini ayarlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu.

45 Dakika Önce
2022-08-13 23:02:13
Erdoğan: Zincir marketler kendini ayarlayacak

Çorum'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. "Yerli ve milli silahlarımızla teröristlerin tepelerine biniyoruz" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yüzde 35'e varan indirim yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" şeklinde konuştu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim

40 çeşit üründe, Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi bir indirime gidiyoruz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağı, ayçiçekyağı... Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak. Pazartesi raflara yansıyacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş