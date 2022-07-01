Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarını tamamladı. Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna açıkladı.

Erdoğan yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılarak 5.500 TL olduğunu duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz çalışmalarını yaptı, emekçilerimizi enflasyona karşı dün koruduğumuz gibi bugün de koruyacağız" dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Asgari ücret bir başlangıç hedefidir. Belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize üzerine çıkılmasını istirham ediyorum. Tüm çalışanlarının ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından vergi alınmaması konusu devam edecek" diye konuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Umarım bugünkü rakam toplumu memnun edecek bir rakam olur" şeklinde konuştu.

Asıl asgari ücret artışı yılbaşında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara kendi geliştirdiği bir programı uygulamaktadır. Bu program başarıyla yürütülürken salgın ve savaş sebebiyle olumsuz sonuçlar doğurdu. Enflasyon sadece ülkemizde değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur.

Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi en fazla kazanımla çıkarmanın gayreti içindeyiz. Küresel üretim ve tedarik zincirinin çöktüğü bir ödnemde hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de başka ülkelerle paylaşarak öne çıkmıştır.

Pek çok tedbiri ele aldık. Her alanda üretimi destekleyerek istihdamın gerilemesine müsaade etmedik. Ayrıca sosyal destek programlarımızın kapsamını genişleterek kimseyi çaresiz bırakmadık.

Yılbaşında çalışanlarımıza çok ciddi artışlar yapmıştık. Yapılan artışın getirdiği yükü de tamamen işverenin üstüne yıkmadık. Çalışanlarımıza asgari ücret yanında asgari ücret kadarki kısmını sarfınaz art ettik.

Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverene 100 lira destek verecektir. Erdoğan asıl asgari ücret artışının yılbaşında olacağını belirtti.