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TIMETURK / EKONOMİ / Erdoğan, Varlık Fonu toplantısına başkanlık etti

Erdoğan, Varlık Fonu toplantısına başkanlık etti

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.

40 Dakika Önce
2021-10-02 19:00:20
Erdoğan, Varlık Fonu toplantısına başkanlık etti

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı ve Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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