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TIMETURK / EKONOMİ / Erdoğan: Şimdi yeni safhaya geçiyoruz

Erdoğan: Şimdi yeni safhaya geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak.' dedi.

1 Saat Önce
2022-04-06 18:59:20
Erdoğan: Şimdi yeni safhaya geçiyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.

Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin yeni Kızılelması olarak görüyoruz." dedi.

"Şimdi yeni safhaya geçiyoruz"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle işin içinden çıkacağız. Şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcu." diye konuştu.

"Helikopter ihraç eder hale geldik"

Erdoğan, "Arkadaşlarımız dün Filipinler'e Atak helikopteri teslimi için gitti. Düşünün şimdi biz helikopter ihraç eder hale geldik." ifadelerini kullandı. .

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