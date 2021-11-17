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TIMETURK / EKONOMİ / Erdoğan’ın faiz açıklamaları sonrası dolarda sert yükseliş!

Erdoğan’ın faiz açıklamaları sonrası dolarda sert yükseliş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında 'Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam' dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra dolar ve euroda yükseliş yaşandı.

56 Dakika Önce
2021-11-17 13:25:56
Erdoğan’ın faiz açıklamaları sonrası dolarda sert yükseliş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Faiz ve enflasyon mesajı veren Erdoğan, "Faiz sebeptir enflasyon neticedir. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Faize milletimizi ezdiremeyiz. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam, olmam. Faizle enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu görevde oldukça faizle mücadelem sürecek" olarak dile getirdi.

Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararının öncesinde Erdoğan'ın konuşması sırasında 10.55'e euro ise 11.94'e kadar yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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