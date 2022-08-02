Erdoğan'ın açıklamaları sonrası İslam Memiş'ten flaş uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından gözler piyasalardaki son duruma çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş altın, dolar ve ev alacaklara önemli uyarılarda bulundu.

Finans Analisti İslam Memiş A Haber ekranlarında altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL'DAN 4 MİLYON KİŞİ GÖÇ EDECEK

Yeni nesil nakitsiz bir toplum istiyor. İnsanları en güzel enflasyonla soyarsınız nakitsiz bir toplumda. Metropol şehirler boşaltılacak. En az 4 milyon kişi İstanbul'dan göç edecek.

DÜNYADA GIDA VE EMLAK FİYATLARI GİDEREK YÜKSELECEK

Dünya genelinde tedarik problemi yaşanacak. Dünya'da insanlara masallar anlatılıyor. Merkez Bankaları geçici bir enflasyon diyor ama delip de geçti. Eylül ayı itibariyle resesyonun ne demek olduğunu göreceğiz. İnsanlar ekilebilir tarım arazileri alsınlar. Gıda fiyatları şu an çok ucuz. Aynı şekilde emlak fiyatları da çok ucuz.

DOLAR YATIRIM DEĞİL ÖDEME ARACIDIR

Türkiye'nin kafasını her zaman kuma gömdüler. Dolar yükseldiği zaman ekonomi kötü, dolar düştüğünde ekonomi iyi denildi. Doları ne olarak görüyor bizim vatandaşımız? Dolar yatırım aracı değil ödeme aracıdır.

SON 20 YILDA LİDER ALTIN

Son 20 yılda dolar %908, euro %1215, %borsa 1073 altın %6290 getiri sağladı. Vatandaşlarımız kurtuluş reçetesi altındır. İnsanlar artık masalın bittiğini rüyadan uyanmaları gerektiğini bilmeli.

ALTIN DÜŞÜNMEYENLER BÜYÜK GAFLET İÇİNDE

2050 yılında altın denen bir şey yer altında olmayacak. Belki de 2050'den önce bitecek. Dünyanın telefon, bilgisayar üretiminde altına ihtiyacı var. Yatırım olarak altını düşünmeyenler büyük gaflet içinde.

"BUNLAR DAHA İYİ GÜNLER"

Bunlar daha iyi günler. Dünyada ileride para biriktiremeyeceğiz. .