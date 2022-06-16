Erdoğan ile görüşen TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ilişkin 'Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını belirtti.' dedi.

Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezindeki görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'dan çalışma hayatındaki sorunlarla ilgili iki gün önce randevu istediğini hatırlatan Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT, geçici işçiler ve taşeronla ilgili her konuyu konuşma imkanı bulduklarını söyledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize bir haber vereceğini belirtti. Ama hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık, asgari ücretlinin, dar ve sabit gelirlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu, kamuoyunun bildiklerini, sizin bildiklerinizi a'dan z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanı da 'Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapıyoruz, arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde bununla ilgili size de kamuoyuna da bilgi veririz, sizi çağırırız, konuşuruz.' dediler. Kısa özeti bu, ortada bir rakam yok."

Asgari ücretlinin, emeklinin ocak ayındaki alım gücüyle şu andaki alım gücü arasındaki farkı konuşma imkanı bulduklarını aktaran Atalay, "Bizi dinledi, anlatmam gerekenleri noksansız anlattım. İnşallah önümüzdeki günlerde de bununla ilgili müspet bir şey söylerse gelip sizlere anlatırım." diye konuştu.

"İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler"

Atalay, bir gazetecinin "Rakam konuşulmadı dediniz ama sizin her ay açıkladığınız, TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınır var. Son rakam 6 bin 17 lira." demesi üzerine daha önce enflasyondaki artış kadar asgari ücrette artışın yapılması talebini hatırlattı. Ergün Atalay şunları kaydetti:

"4 ay evvel söyledim, ben gene aynı noktadayım. Bugüne kadar aralık ayı dışında asgari ücreti toplamadık ama şartlar öyle getirdi ki yani bırakın aralık ayını işte haziranı bile bulduğu zaman alım gücünü insanlar kaybetti. Onun dışında işsizler var, emekliler var, ücretliler var, enflasyon olarak da insanların kayıpları var. Güzel, müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı, 'Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum.' dedi. Bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. 'Çalışma Bakanı bilgi sahibi yapıyor.' diye ifade etti. Yani güzel bir görüşme oldu, inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler, biz de bundan mutlu oluruz."

Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücrete ilişkin yaptığı çalışmaya yönelik soru üzerine, asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmanın mevzuatının belli olduğunu söyledi. Atalay, "Kamuoyunda özellikle bazı işverenler konuşuyorlar, diyorlar ki 'Asgari ücret artsın', onların elini tutan yok, onlar hemen artırsınlar, orada konuşanların tamamına yakınında da sendika filan da yok. Yani konuşmak kolay, kimse ellerini tutmuyor, onlar bir vermeye başlasınlar da yani hükûmet de normal kamudaki görevini yerine getirsin." ifadesini kullandı.

Tarafların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine Atalay, "Yok mevzuattaki gibi olacak sistem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı konuşacak." dedi.

Atalay, asgari ücret üzerindeki çalışmalara ilişkin bir başka soruya da "Ben onu bilmiyorum, sayın Cumhurbaşkanı bana, 'Çalışma Bakanlığı ekibi bir çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde size bilgi verecek.' dedi, durum bu." şeklinde konuştu.

"TÜRK-İŞ'in aklındaki rakam nedir?" sorusu üzerine Atalay, asgari ücretin 2 bin 850'den 4 bin 320 liraya çıktığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Benim aklımdaki rakam çok güzel, her şeyi söylerim, 10 bin derim, ama böyle değil. Yani söylediğin ile aldığın arasında bir uyum olması lazım. Şimdi işverenlerin büyük bölümü asgari ücretin bu noktaya artmasını istemiyorlar. Diyorlar ki 'Asgari ücret artsın ama bu artan tarafını devlet karşılasın'. Burada insanların cebine ne girecek, emeklinin cebine ne girecek ona bakıyorum. İşte bununla ilgili toplumu memnun edecek bir şey olur diye düşünüyorum." AA .