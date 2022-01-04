Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarına karşı kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız.' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen 151. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 2023 Haziran'ına hazırlanırken üyeleri ile irtibatlarını güçlendirmeye de önem vermeleri gerektiğine işaret etti.

Erdoğan, "Her fırsatta altını çizerek tekrarladığım gibi 2022 bizim için hazine değerinde bir dönemdir. Biliyorsunuz ülkemizdeki muhalefet icraatta tembel, vatandaşlarımızla ilişkisinde de riyakardır. Onlar sadece seçimden seçime vatandaşımıza gider, tiyatro müsameresi havasında oy ister sonra da bir daha dönüp arkalarına bakmazlar. Meydanlarda verdikleri sözlerin hiçbirini göreve gelince hatırlamazlar, hatırlatanlara da saldırırlar. Biz ise yılın 365 günü insanımızla iç içeyiz, böyle olmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya salgınla başlayan sağlık krizi ve onu takip eden ekonomik krizle sarsılırken Türkiye'nin hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırdığını ifade etti. Ekonomi yönetimlerinin önceliğini yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla odaklı büyüme olarak belirlediklerini dile getiren Erdoğan, "İhracatta 2021'i, açıkladık biliyorsunuz, küsurata girmeyeyim, 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Evet, bu millet çalışıyor, sanayicisi çalışıyor ama ana muhalefet yavrularıyla beraber bu çalışmaları görmüyor. Yeni yatırımlar yapılıyor, salgın öncesine göre istihdamımızı 2 milyon kişi artırdık. Bu vesileyle hazineye ait tarım arazilerini kira ile kullanan çiftçilerimize de bir müjde verelim; Hazineye ait tarım arazilerinin kullanan çiftçilerimizin bu yerleri ecrimisil bedellerinin yarısına kiralayabilmelerini zaten sağlamıştık. Böylece ülke çapında 595 milyon metrekare hazine arazimiz 55 bin çiftçimiz tarafından ekilip, biçilmeye başlanmıştı. Bu çiftçilerimizin tarımsal desteklerden de faydalanabilmelerini temin etmiştik. Şimdi yeni bir kararla bu 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz. Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de yararlanabilecektir."

Döviz kuru, fahiş fiyat, enflasyon

Her alanda milletin yanında olduklarını gösterdiklerini ve göstermeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Bununla birlikte sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Döviz kurundaki aşırı dalgalanma ve fiyatlardaki aşırı yükseliş gibi tatsız hadiseleri bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Milletçe canımızı acıtsa da bunları kısa sürede geride bırakacak ve ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına mutlaka dahil edeceğiz. Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık. İnşallah enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız. Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu. AA

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