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TIMETURK / EKONOMİ / Erdoğan döviz talimatı verdi; DDK harekete geçti

Erdoğan döviz talimatı verdi; DDK harekete geçti

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine döviz piyasasındaki manipülasyon iddialarının araştırılması için harekete geçti.

42 Dakika Önce
2021-11-27 15:53:15
Erdoğan döviz talimatı verdi; DDK harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması, varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesi için DDK'ye talimat verdi.

Talimat üzerine harekete geçen DDK, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığını tespit etmek için ilgili kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek.

Çalışmanın sonunda hazırlanacak rapor, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlarla paylaşılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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