DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9479 ₺

EURO

18,3612 ₺

ALTIN

1.033,74 ₺

BİST

2.786,73 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Erdoğan'dan Tarım Kredi marketlerine fiyat talimatı

Erdoğan'dan Tarım Kredi marketlerine fiyat talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatları düşürmesi talimatı verdiği iddia edildi.

3 Saat Önce
2022-08-09 11:31:33
Erdoğan'dan Tarım Kredi marketlerine fiyat talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı verdiği belirtildi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, özellikle et fiyatlarında indirim yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye, “Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin” dedi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş