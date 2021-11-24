DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dövizde rüzgâr tersine döndü
''Karamollaoğlu, Erdoğan'ın siyasi yasaklı olarak kalmasını istiyordu''
Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin cezası bozuldu
Hangi ecza depoları ve eczanelerin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi? Hangi ecza depolarına cezai işlem başlatıldı?
Rusya 48 saat süre vermişti! Borcunu bugün ödemezse gazı kesecek
2021 VGM burs sonucu ne zaman açıklanacak? Üniversite-Lise VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Bir kripto dolandırıcılığıyla karşılaşırsanız yapmanız gereken 5 şey
2021 VGM Burs sonuçları sorgulama ekranı (Lise-Üniversite) | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı?
Nagehan Alçı'dan Erdoğan'a ''asgari ücret 5 bin TL olsun'' çağrısı
Atletico Madrid - Milan maçını donmadan HD olarak canlı izle!
BAE'li Bakan Cabir: Türkiye bizim için doğal bir ortak
'Müslümanlar niçin hiç ahiret yokmuş gibi yaşıyorlar?'
Club Brugge Leipzig maçını donmadan canlı izle!
Şehit öğretmenler Bursa'da anıldı
Biden, ekonomik liderliğini övdü: Amerikalılar pandemi öncesine kıyasla daha zengin

TIMETURK / EKONOMİ / Erdoğan'dan enflasyon artışına yönelik ''emtia'' vurgusu

Erdoğan'dan enflasyon artışına yönelik ''emtia'' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Geleceğimizi tehdit eden yoksulluk, iklim sorunu, terör karşısında kalıcı çözümler oluşturmalıyız' dedi.

3 Saat Önce
2021-11-24 11:06:44
Erdoğan'dan enflasyon artışına yönelik ''emtia'' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimî Komitesi 37. Bakanlar Toplantısı'na videomesaj ile katıldı.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İslam ülkeleri birçok zorluklarla mücadele ediyor. Teşkilat içi ticareti daha yüksek seviyelere taşıyacağız. Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor.

İnsanlık olarak salgının etkilerini hayatımızda çok derinden hissettik. Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Geleceğimizi tehdit eden yoksulluk, iklim sorunu, terör karşısında kalıcı çözümler oluşturmalıyız.

Küresel emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir dünyada enflasyon oranlarını tetikledi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz.

İsrail'in Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına dur demeliyiz.

Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş