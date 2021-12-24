Erdoğan’dan döviz ve kripto para açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizdeki düşüşle ilgili, 'Hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, basına kapalı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Dövizdeki düşüş sürecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda ekonomi ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Erdoğan "Dövizdeki düşüş sürecek mi?" sorusuna "Hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım. İhracatçıyı, sanayiciyi korkutmamalıyız. Dövizdeki düşüş kademeli, yavaş yavaş gitmeli. Kur stabilizasyonu önemli" cevabını verdi.

Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili, "Elimizdeki tüm imkanlarla üzerlerine gideceğiz" dedi.

Erdoğan, kripto para düzenlemesiyle ilgili de şu bilgiyi verdi:

"Kripto para düzenlemesini bir an önce Meclis'e sevk edeceğiz"

"Geç kalamayız, bir an önce Meclis'e sevk edeceğiz."

Erdoğan, "Yeni swap anlaşmaları olacak mı?" sorusuna ise "Körfez ülkeleri, Azerbaycan ve uzak bölgelerle görüşüyoruz" yanıtını verdi.

"Yüksek faiz modelini bıraktık"

Cumhurbaşkanı toplantı öncesinde de ekonomi politikasında tarihi bir değişim yaşandığını anlattı. "Yüksek faiz ile enflasyonu kontrol altında tutma modelini bıraktık" dedi. Yüksek faiz konusunda uğradığı baskıyı anlattı. Erdoğan, "Hatta kendi arkadaşlarımız arasında bile aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu da itiraf etmek isterim." dedi.

Muhalefete IMF tepkisi

Yaz aylarıyla birlikte ekonomik iklimin değişeceğini söyledi. IMF üzerinden de muhalefeti eleştirdi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Şu anda bizim IMF'ye borcumuz olmadığı gibi IMF ile herhangi bir kontağımız da yok. IMF ile ana muhalefet, yavru muhalefet beraber bankaların veya otellerin arka kapılarında veya kulislerinde kendilerine göre bazı çalışmaları yürüttüler." TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.