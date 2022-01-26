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TIMETURK / EKONOMİ / Erdoğan’dan Dolar/TL açıklaması

Erdoğan’dan Dolar/TL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu

14 Dakika Önce
2022-01-26 23:13:23
Erdoğan’dan Dolar/TL açıklaması

Erdoğan, "(İran'dan doğal gaz akışının kesilmesi) Bizim İran'a borcumuz söz konusu değil, tam aksine bu iddialar yalandır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021'de vatandaşların elektrik faturalarında yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 sübvansiyona gidilmiştir. 2022'de de benzer sübvansiyonlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

DOLAR/TL KURU

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz önümüzdeki döneme çok iyimser bakıyoruz. Son dönemde döviz kurundaki istikrarlı seyir, bu iyimser bakışımızı destekliyor. (Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılım fonu) 25 Ocak itibarıyla büyüklük 203 milyar lirayı aştı. 58,6 milyar lirası döviz hesaplarından dönüşen tutar."

UKRAYNA KRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz." dedi.

Erdoğan, "Rusya'nın, Ukrayna'ya silahlı saldırı ve işgal yoluna gitmeyeceğini temenni ediyorum. Böyle bir adım Rusya ve bölgemiz için akılcı bir hareket olamaz." ifadelerini kullandı. .

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