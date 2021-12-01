Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Çok büyük bir artış olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili, 'Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız' dedi.
2021-12-01 13:43:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.
Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI BAŞLIYOR
Yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılıyor. Görüşmelerin 1-2 hafta içinde tamamlanması bekleniyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapıyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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