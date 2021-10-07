DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Abdulrazak Gurnah kimdir? Abdulrazak Gurnah hangi kitapların yazarıdır? Abdulrazak Gurnah nereli?
''Soros'' haberi Bitcoin'i 55 bin dolara çıkardı
Sadakataşı Afganistan yardımlarını sürdürüyor
2021 YLSY yüksek lisans, doktora yurtdışı eğitim başvurusu | MEB YLSY yurt dışı lisansüstü başvurusu ne zaman başlayacak?
Yüksek yastık boynu kırıştırıyor
Moskova önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak
Saçlarınızı nemlendirmek için yoğurt sürün
Eylül ayında en çok kazandıran yatırım aracı
Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin nereden nasıl alınır?
AB ülkelerinde konut fiyatlarında yüzde 7,3 artış
Kabak lifi ne işe yarıyor?
Google’dan skandal paylaşım! Tepki yağıyor
Depremzedelere yapılan 489 konutun kurası çekildi
Erdoğan'dan ''3600 ek gösterge'' açıklaması
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge 2022'de mi çıkacak?

TIMETURK / EKONOMİ / Erdoğan'dan ''3600 ek gösterge'' açıklaması

Erdoğan'dan ''3600 ek gösterge'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Memurlarımız da işçilerimiz de toplu sözleşmeden memnun. 3600 ek gösterge, önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz. 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz' dedi.

1 Saat Önce
2021-10-07 12:53:37
Erdoğan'dan ''3600 ek gösterge'' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Geçtiğimiz yıl tüm dünya küçülürken biz büyümeye gittik. Büyüme rakamları doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Birileri ülkemiz, hangi güzel haberle sevinirse sevinsin felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Biz ülkemizin en az sıkıntıyla bu dönemi atlatması için çalışıyoruz. Onlar konuşur, biz çözüm üretiriz.

"VATANDAŞIMIZI KORUMAK İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPIYORUZ"

Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Salgın başladığından beri, enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları, gerekirse sübvanse ederek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu ortadadır.

3600 EK GÖSTERGE

Memurlarımız da işçilerimiz de toplu sözleşmeden memnun. 3600 ek gösterge, önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz. 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ ÇİFTÇİMİZE VERDİK, VERİYORUZ"

Her türlü desteği çiftçimize verdik, veriyoruz. Enflasyonun yüzde 20'nin altında olduğu dönemde yüzde 30'lar düzeyindeki artışlarla, çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin yanında olduğumuzu ortaya koyduk.

"2023'TE YENİDEN SORUMLULUK ÜSTLENMEYİ BAŞARACAĞIZ"

2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş