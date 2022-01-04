Erdoğan açıkladı: Yeni mezun çalıştıracak işletmelere 100 bin TL destek

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meslek lisesi veya üniversite mezunu gençlerin istihdamıyla ilgili açıklamada bulundu

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gençleri en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek vereceklerini açıkladı. Destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek.

KOSGEB'in destek programı kapsamında işletmelere 100 bin lira destek vereceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın mikro işletmelerde 2, küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizsiz olan desteğin 2 yıl sonra 24 ayda geri ödeneceğinin altını çizerek “Amacımız bu program ile 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir.” dedi.

KOSGEB, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nda köklü değişiklik yaptı. Toptan ve perakende ticaretin yanı sıra pek çok sektör programa dahil edilirken yeni mezun gençlerin istihdamının önü açıldı. Programın yeni fazını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

“KOSGEB genişletiliyor; 100 bin lira destek veriyoruz”

KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi Nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik bir hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını yeni mezun gençlerimizin istihdamını teşvik edecek şekilde genişletiyoruz. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz.

“Faizsiz 2 yıl sonra geri ödenecek”

Kadın istihdamında bu rakam, 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu program ile 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir. İşletmelerimizi başvuruları bugün açılan bu programa katılmaya davet ediyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.