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TIMETURK / EKONOMİ / Erdoğan açıkladı: Asgari ücretteki vergi kaldırıldı!

Erdoğan açıkladı: Asgari ücretteki vergi kaldırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Asgari ücrette işverenlerin yanında olduğumuzu göstermek adına vergiyi kaldırıyoruz.' dedi.

2 Saat Önce
2021-12-16 15:41:15
Erdoğan açıkladı: Asgari ücretteki vergi kaldırıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı.

2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuşmasının satır başları şöyle;

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ KALDIRILDI

Aziz milletim, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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