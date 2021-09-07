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Erdoğan, ABD'li enerji şirketinin yöneticisini kabul etti
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TIMETURK / EKONOMİ / Erdoğan, ABD'li enerji şirketinin yöneticisini kabul etti

Erdoğan, ABD'li enerji şirketinin yöneticisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Pecresse'yi kabul etti.

12 Dakika Önce
2021-09-07 22:01:45
Erdoğan, ABD'li enerji şirketinin yöneticisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Jerome Pecresse'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Pecresse'yi kabulünde, Türkiye'de başta enerji olmak üzere pek çok alanda önemli faaliyetler yürüten GE Yenilenebilir Enerji'nin, Türkiye'nin "enerji depolama, hibrit ve yenilenebilir enerji teknolojileri" alanlarına katkıları ele alındı.

Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de hazır bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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