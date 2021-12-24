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TIMETURK / EKONOMİ / Erdoğan: 23,8 milyar TL'yi aştı

Erdoğan: 23,8 milyar TL'yi aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur korumalı TL mevduatına ilişkin, 'Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor.' dedi.

53 Dakika Önce
2021-12-24 21:34:58
Erdoğan: 23,8 milyar TL'yi aştı

"Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak." diyen Erdoğan, "İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları, Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar." diye konuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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