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TIMETURK / EKONOMİ / Erdal Can Alkoçlar: Davamız Türk mucitlere destek davası

Erdal Can Alkoçlar: Davamız Türk mucitlere destek davası

Özellikle Covid-19 salgını sebebiyle uzun süreli kapanmalara ve sosyal hayattan uzak zaruri ev istirahatlarine maruz kalan dünya toplumlarında birçok alanda inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri görülmemiş bir hız kazanmış durumda.

51 Dakika Önce
2021-08-16 11:57:47
Erdal Can Alkoçlar: Davamız Türk mucitlere destek davası

Konuyla ilgili görüşünü beyan eden Spektral Holding Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Erdal Can Alkoçlar bu dönem ve şartların görülmemiş bir fırsatlar topluluğu sunduğunu vurguladı.

"Evlerde geçirilen zamanın salgın şartlarından dolayı zorunlu olarak artması özellikle kişisel bilişim ve teknolojik cihaz inovasyonunda görülmemiş bir patlamayı tetikledi. Daha önce gerek ilaç, gerek mühendislik ve bilişim alanlarında yatırımların çoğu gelişmekte olan ülkenin kalkınma programlarında öncelik bulamazken, artık ilgili sektörler kendilerine özel programlarla desteklenmekte. Bu hususta ülkemiz adına yapılabilecek en doğru katkı, inovasyonu genel anlamda bir milli bagımsızlık davası olarak gormek ve genç beyinlerimizi sonuna kadar desteklemektir" diyen Alkoçlar, özellikle hükümetimiz sayesinde son yıllarda Ar-Ge faaliyetlerine sağlanan kapsamlı desteğin artarak devam edecegine inandığını belirtti.

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TBY Holding Üst Yöneticisi (CEO) Esen Darlan ise bahsi geçen inovatif yatırımlara güncel bir örnek olarak, "Türk Lirası'nın blok zincirde bire bir değerini koruyarak yer almasının piyasada aranan hizmetlerden birisi olduğu tespitine istinaden oluşturulan yeni stabil coin yakında dijital piyasada kullanımda olacak.' dedi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, TBY Holding, Avustralya bankacılık teknolojileri piyasasının önde gelen üreticilerinden Cloud Bank ile ortaklık sözleşmesi imzaladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TBY Holding CEO'su Esen Darlan, TBY Holding'in Avustralya bankacılık teknolojileri piyasasının önde gelen üreticilerinden Cloud Bank ile ortaklık sözleşmesi imzaladığını kaydetti. Darlan, aynı yapı bünyesinde Türk lirasına sabit 'Token Lira' projesinin de son aşamasına gelindiğini duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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