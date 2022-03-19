Erbakan: Hazine en yüksek faiz oranıyla borçlandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son 20 yılın en yükseği faiz oranıyla, 2 milyar dolarlık borç için 5,5 yılda 948.7 milyon faiz ödeyeceğini söyleyerek eleştirdi.

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Hazine'nin son 20 yılın en yüksek faiz oranıyla borçlandığını söyleyerek, "Bir yandan 'Faize karşıyız, faiz lobisiyle mücadele ediyoruz, faiz lobisi bize operasyon çekiyor ‘diyeceksiniz, diğer taraftan dünyada dolar faizi yüzde 1-2 seviyesindeyken, tam yüzde 8,62 faizle, bir başka deyişle ‘tefeci faiziyle' dolar borçlanacaksınız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son 20 yılın en yükseği faiz oranıyla, 2 milyar dolarlık borç için 5,5 yılda 948.7 milyon faiz ödeyeceğini söyleyerek eleştirdi.

“20 YILDA 500 MİLYAR DOLAR FAİZ ÖDEDİKLERİ YETMEDİ”

Erbakan, "İktidarı bugüne kadar sürekli uyardık; 'söylemleriniz Hz. Ömer, eylemleriniz turist Ömer olmasın' dedik. Ama maalesef bu çelişkili durumun bir örneğini daha yaşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli, yüzde 8,62 faizle 2 milyar dolar borçlandı. Bu borçlanma, 2 milyar dolar kredi için 1 milyar dolara yakın faiz ödeyeceğiz manasına geliyor. 20 yılda 500 milyar doların üzerinde faiz ödedikleri yetmedi, faiz ödemeleri tam gaz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM KAYNAK ÜRETMEK

Milli Görüş olarak borç, faiz, zam, vergi, beton, çimento ekonomisinin çıkmaz sokak olduğunu 50 senedir haykırdıklarını kaydeden Erbakan, "İktidar çıkmaz sokakta, çaresiz bir şekilde patinaj yapmaya devam ediyor. Çözüm borçlanmak değil, israfı ve imtiyazlılara kaynak aktarmayı bırakıp, denk bütçeyi gerçekleştirip, milli kaynak paketleri ile kaynak üretmek ve üretim ve ihracat odaklı ekonomiye geçmektir" diye konuştu. DHA .