EPGİS'den motorine zam iddiasına yalanlama
Bu gece yarısından sonra motorine 2.60 kuruş zam geleceği haberlerinin ardından EPGİS bir açıklama yaptı.
2022-06-13 15:23:28
Paramedya'nın haberine göre, Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin (TÜPRAŞ) rafineri çıkış fiyatındaki artış sebebiyle akaryakıt dağıtım firmalarında motorinin litre fiyatına 2,60 TL zam hazırlığı yapıldığı iddia edildi.
MOTORİNİN FİYATI 30 TL'Yİ AŞACAK
Haberde "14 Haziran Salı 00.01'den itibaren geçerli olacak zamlı tarife ile İstanbul'un Avrupa yakasında motorinin litresi 27,84 TL'den 30,44 TL'ye yükselecek. Motorin Ankara'da 30,55 TL'ye, Ankara'da 30,56 TL'den satılacak. Motorin litre fiyatı Adıyaman'da 30,78 TL'ye, Hakkari'de 31,02 TL'ye çıkacak." denildi.
EPGİS'TEN YALANLAMA
Haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan EPGİS "Bugün zam beklentisi yok" dedi.
EPGİS'in açıklaması şöyle:
Zorunlu Bilgilendirme.
Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır.
Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır.
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