EPDK ile EPGİS arasında ''akaryakıt zammı'' tartışması

EPGİS akaryakıt fiyatlarına bugün zam yapılacağını açıklamış ardından da zammın iptal edildiğini bildirmişti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, panik havası oluşturduğu gerekçesiyle, EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, katıldığı CNN Türk canlı yayında Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) bugün benzinin litresine 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam yapılacağını açıklamasının ardından zammı iptal etmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, EPGİS'in uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyerek, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Zam yapılmadı. Bunu tasfiye ediyorum. Gece 24.00'ten sonra böyle bir zam yapılabilir tadilinde bulunuyorlar. EPGİS denilen sendika, 'Zam gelecek' diyor kesin bir dille. Bugün de düşüşü görünce 'Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok' dediler. Biz takip ediyoruz. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı. Gece 22.00'de de netleşecekti bu akaryakıt fiyatları. Ciddi bir şekilde düşüş oldu. Bazen ham petroldeki düşüş işlenmiş akaryakıtta aynı oranda düşmemiş olabiliyor. Bu fiyatlar Genova'daki uluslararası piyasada belli oluyor. Uluslararası fiyatlar var. Aşamaları var, diyelim ki 19.30'da da görebiliyorsunuz ama 22.00'de görüyoruz. 19.30 ile dünkü fiyatlar farklıydı. Fiyat değişimini değiştirecek bir şey olmadı. EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22'deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS'in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti... Yok böyle bir şey."

EPGİS'TEN YANIT: "SAVCILIĞA TESLİM ETMEK İSTİYORUZ"

Yılmaz'ın açıklamaları sonrası EPGİS, sosyal medyadan açıklamalara yanıt verdi. EPGİS yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"EPDK Başkanının sendikamız ve bugün iptal edilen zamma ilişkin beyanlarına cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz. Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz. Sayın başkanın kendisi de gayet iyi bilmektedir ki; verdiğimiz tüm bilgiler belgeli ve de resmi bilgidir. Yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz.

Sendikamız hakkında EPDK Başkanın Rekabet kurumuna yapmış olduğu suç duyurusu ile kurumumuz ön inceleme geçirmiş olup olay soruşturmaya dönüştürülmemiştir. Bu suç duyurusu ile EPDK başkanı serbest piyasaya nasıl müdahale ettiğini de resmi olarak tescil etmiştir.

EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir.

Ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasa ile belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formüle 3 defa EPDK MÜDAHALE EDEREK zamları iptal ettirmiştir." .