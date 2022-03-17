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TIMETURK / EKONOMİ / EPDK'den elektrik fiyatlarındaki artışa karşı hamle

EPDK'den elektrik fiyatlarındaki artışa karşı hamle

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik fiyatlarındaki artışa karşı 6 aya kadar önlem alınması kararı alındığı belirtti.

19 Dakika Önce
2022-03-17 14:39:58
EPDK'den elektrik fiyatlarındaki artışa karşı hamle

Ocak 2022 itibarıyla yeni elektrik tarifelerinin hayata geçmesinin ardından vatandaşlar faturalara isyan etmişti. Yeni düzenlemeler yapılsa da hala vatandaşın faturası yüksek geliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK), konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"Elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için Kanunun verdiği yetki çerçevesinde Kurumumuzun alacağı önlemlerin usulü belirlenmiştir" denen açıklamada şöyle süre verildi:

"Kanunun cevaz verdiği ölçüde 6 aya kadar önlem alması sağlanacaktır." .

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