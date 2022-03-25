EPDK'dan fatura düzenlemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, fatura borcu olan şehit aileleri ile 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazının 3 ay boyunca kesilemeyeceğini, bu abonelerin faturalarının 4 aya kadar taksitlendirilebileceğini açıkladı. Abone güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere güvence bedeli vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak.

EPDK, doğalgaz faturaları ve aboneliklere ilişkin bazı düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Açıklamada, 'yeni düzenlemelerle tüketici haklarının güçlendirilerek ödeme kolaylıklarının sağlanması, müşteri hizmet kalitesinin artırılması ve iç tesisat işlemlerine yönelik iyileştirmelerle mağduriyetlerin giderilmesinin hedeflendiği' belirtildi.

ABONELİK BEDELİ TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Düzenlemeye göre, abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 taksit yapılabilecek. Dağıtım şirketi taksit sayısını artırabilecek. Abone güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere de güvence bedeli vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak.

65YAŞ ÜSTÜ TÜKETİCİLERİN GAZI 3 AY KESİLMEYECEK

65 yaş üstü tüketiciler, hayati risk taşıyacak şekilde sürekli cihaza bağlı şekilde yaşayan bireylerin ikamet ettikleri adreslerdeki tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazi tüketicilerin bir aboneliğe ait faturalarının yıl içerisinde en az 3 dönem ödenmemesi halinde gaz arzı durdurulabilecek. Bu tüketicilerin ödenmemiş borçları için taksitlendirme talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından taksitlendirme süresi 4 ay olacak şekilde yapılacak. Dağıtım şirketleri tarafından engelli ve 65 yaş üstü tüketicilerin müşteri hizmeti merkezlerine erişiminin kolaylaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve çağrı merkezine ulaşımlarında ve taleplerinin karşılanmasında öncelik tanınması sağlanacak.

FATURAYA İTİRAZ SÜRESİ UZATILDI

Tüketicilerin doğal gaz faturalarına itiraz etmeleri durumunda, itiraza konu dönemdeki elektrik ve su faturalarının dikkate alınarak düzeltme yapılabilmesinin önü açılacak. Faturanın son ödeme tarihine kadar olan faturaya itiraz hakkı süresi müşteriler lehine olacak şekilde uzatıldı ve tebliğ tarihinden itibaren 1 yıllık süre olarak yeniden düzenlendi. Böylece tüketiciler bu süre zarfında faturaya itiraz hakkını kullanabilecek. Dağıtım şirketinin kendi hatasından kaynaklanan eksik faturalandırma halinde hesaplamalara konu edebileceği süre, geriye dönük olarak 1 yıldan fazla olamayacak. .