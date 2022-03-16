DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Instagram'da NFT dönemi
Melih Gökçek koronavirüs mü oldu? Melih Gökçek'in sağlık durumu nasıl?
Okan Kurt kimdir? Okan Kurt nereli, kaç yaşında, eski eşi kim? İflası ile gündemde...
Başkan Ahmet Nur Çebi açıkladı... Talisca Beşiktaş'a mı geliyor?
THY 57 seferi daha iptal etti
Recep Sert kimdir? Recep Sert tutuklandı mı?
EPDK’dan akaryakıt fiyatları açıklaması!
Fenerbahçe, 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalıyor
Çin’den ABD’ye 'yaptırım sopası' çıkışı!
15 maddelik anlaşma! Türkiye garantör devlet olabilir
Erdoğan: İngilizler, Fransızlar, Afrika'nın elmaslarını, altınlarını yağmalamaya devam ediyorlar
Samsun'da yarın (17 Mart) okullar tatil mi? Samsun'da ders-okul var mı? 17 Mart Perşembe hangi ilçelerde okullar tatil?
Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem; tsunami bekleniyor
Japonya'da tsunami oldu mu? Japonya'da dev deprem sonrası tusunami uyarısı yapıldı!
Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart Perşembe Rize'de okul-ders var mı? Rize'de hangi ilçelerde okullar tatil?

TIMETURK / EKONOMİ / EPDK’dan akaryakıt fiyatları açıklaması!

EPDK’dan akaryakıt fiyatları açıklaması!

EPDK, ''Fiyat oluşumunu sürekli denetleme görevi olan EPDK’nın bu fiyatlara doğrudan bir müdahalesi söz konusu değildir' açıklaması yaptı.

55 Dakika Önce
2022-03-16 19:24:57
EPDK’dan akaryakıt fiyatları açıklaması!

EPDK, akaryakıt sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda sektörün sorunları dinlenerek, çözüm önerileri ele alındı.

"En önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir"

Toplantı sonrasında EPDK'dan yapılan açıklamada fiyatlara doğrudan bir müdahale olmadığı belirtilerek,''Öncelikle bir kez daha vurgulamak isteriz ki akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir. Bunun yanı sıra vergiler ve dağıtıcı+bayi payı ile fiyatlar son şeklini alır. Fiyat oluşumunu sürekli denetleme görevi olan EPDK'nın bu fiyatlara doğrudan bir müdahalesi söz konusu değildir'' denildi.

''Akaryakıt fiyatları içerisindeki dağıtıcı ve bayi marjları makul bir seviyededir''

thumbs_b_c_5309f61b095b6226667a817e6e378968

EPDK'nın kanunen tavan fiyat uygulama yetkisi olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

''Ancak dağıtıcı-bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK'nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır. Gün gün, bayi bayi akaryakıt fiyatlarına ise kurumumuz internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

Bugünkü toplantıda EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektörünün serbest ve rekabetçi yapısının korunmasının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun önceliği olduğunu vurgulamış, dağıtıcı-bayi arasındaki marj bölüşümü sorununun taraflar arasında adil bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

Kamuoyumuz bilmelidir ki halen akaryakıt fiyatları içerisindeki dağıtıcı ve bayi marjları makul bir seviyededir. Bu tutarlar iddia edildiği gibi bayilerin iflasına ve kapanmasına sebep olacak hatta ülkemizi akaryakıt sıkıntısına sokacak düzeyde kesinlikle değildir. İçinden geçtiğimiz süreçte büyük bir kar beklentisi içine girmek de sektörümüz için gerçekçi bir yaklaşım olarak görülmemelidir.''

''Tüketiciyi mağdur eden bayiler ağır yaptırımla karşılaşacaktır''

Yapılan açıklamada makul olmayan kar artışlarının tespit edildiğinde “tavan fiyat” uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği belirtilerek, ''Bugünkü toplantıda fiyat oluşumlarında bayi ve dağıtıcı oranlarına ilişkin son verileri de değerlendiren Yılmaz; petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde “tavan fiyat” uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini hatırlatmıştır'' denildi.

Dağıtıcıların, marj bölüşümünde “paylaşım kültürüne uygun biçimde” mevki dezavantajı olan ve düşük tonajlı bayilere destek olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

''Bu arada TTS kapsamındaki tüketicilere, kamu araçlarına hatta ambulanslara bazı bayiler tarafından akaryakıt verilmek istenmediğine dair şikayetler kurumumuza ulaşmıştır. Söz konusu bayilerle ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup tüketiciyi mağdur eden bayiler ağır yaptırımla karşılaşacaktır." TRTHaber .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş