Koç Holding'in Enerji Grubu şirketi Entek Elektrik, Süloğlu Rüzgar Santrali'ni portföyüne kattı.

Koç Holding'in Enerji Grubu şirketi Entek Elektrik, Süloğlu Rüzgar Santrali'ni portföyüne kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Entek Elektrik tarafından Süloğlu Rüzgar Santrali'nin satın alma işlemleri, Hisse Alım Sözleşmesi'nin imzalanması, Rekabet Kurumu onayı ve EPDK'ya işlem bildiriminin ardından tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, hisse devri yöntemiyle satın alınan Edirne'deki rüzgar santralinin, Koç Topluluğu'nun sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki büyüme stratejisinin önemli bir adımı olduğunu ifade etti.

Eyüboğlu, Entek'in, yenilenebilir enerjide öncü şirket olma vizyonuyla, portföyünü güçlendirmeye devam ettiğini belirterek, '2017'de yapılan en büyük özelleştirme ihalesini kazanarak Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santrallerini portföyümüze kattığımızda vizyonumuzu ve ülkemizin geleceğine olan inancımızı ortaya koymuştuk. Entek'in uzun dönemli büyüme stratejisine paralel olarak yapmış olduğu rüzgâr santrali yatırımının, şirketin üretim portföyüne katkı sağlayacağına inanıyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya da toplam 60 megavat kurulu gücü olan Süloğlu Rüzgar Santrali'nin satın alınmasıyla birlikte rüzgar enerjisi sektöründeki yerlerini aldıklarını ve bu santral ile birlikte toplam kurulu gücün 437 megavata, yenilenebilir enerjide toplam kurulu gücün ise 325 megavata ulaştığını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.