Enpara'da EFT sorunu! Enpara'dan açıklama geldi

Binlerce kullanıcıya sahip Enpara’da EFT sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların sosyal medya üzerinden gösterdiği tepki üzerine Enpara’dan açıklama geldi.

Enpara EFT sorunu yaşayan kullanıcılar, sosyal medya üzerinden “Enpara EFT işlemleri yapılamıyor” “Enpara EFT sorunu” gibi konularla ilgili yorumlar yapmaya başladı.

Sosyal medyada banka kullanıcıları Enpara EFT sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Enpara ise Enpara.com resmi sosyal medya hesabından "Kısa süreli teknik bir sorun yaşıyoruz, en hızlı şekilde gidereceğiz" açıklaması yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.