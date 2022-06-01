Engin Altan Düzyatan, Eminevim'in yeni reklam yüzü oldu

Eminevim, yeni reklam filmi için oyuncu Engin Altan Düzyatan ile anlaştı.

Eminevim, yeni reklam filmi için oyuncu Engin Altan Düzyatan ile anlaştı.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, şirket yeni reklam kampanyasını yayınladı.

Markanın reklam yüzü olan Düzyatan, reklam filminde ev almak isteyenler için şirketin 'Yetenekli Finansman' kampanyalarını tanıtıyor.

30 yılda 220 bini aşan teslimat sayısıyla toplumun her kesiminden milyonlarca aileye dokunan, yüz binlerce kişinin hedeflerine ulaşmasını sağlayan Eminevim, tasarruf sahiplerine sunduğu finansal çözümleri ile ev, araba ve iş yeri sahibi olma imkanları tanıyor.​​​​​​​ .