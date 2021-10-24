Engelli yakınlarına maaş fırsatı

Devletin engelli vatandaşlara dönük destek uygulamaları devam ediyor.

Evde bakım desteği alan engellişerin yanı sıra diğer desteklerden yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Örneğin yüzde 40 seviyesi ve üstü engelli vatandaşlar desteklerden farklı oranlarda yararlanabiliyor.

18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekilleri bu yardımı alabiliyor. Engelli aylığı desteğinden yararlanabilmek için sıralanan şartlardan bazıları şöyle:

* Hiç bir şekilde nafaka almıyor olmak,

* Her hangi bir gelire sahip olmamak,

* Sosyal güvenlik kurumuna bağlı bir güvencesi olmamak,

* Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden

( güncel rakam 852 lira) az olmaması gerekiyor.

Eğer vatandaş yüzde 40-69 arası engeliyse ve yardım almak için gerekli şartları sağlıyorsa devlet, her ay 661 lira engelli aylığı ödüyor. Vatandaş yüzde 70 ve üzeri engelliyse, aylık engelli maaşı 992 liraya çıkıyor.

Engellilere dönük desteklerden birisi olan engelli yakını aylığından da18 yaşından küçük engellilerin yakınları yararlanabiliyor. Fiilen bakımını gerçekleştirdiği, aynı evde ikamet ettiği, 18 yaşından küçük ve yüzde 40 ve üzeri oranda engelli yakını olanlar, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin 852 liradan az olduğunu ispat etmeleri halinde maaş alabiliyor. Bu yardım kapsamında da 18 yaş altı engelli bireyi olan aile bireylerine her ay 661 lira ödeme yapılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.