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Engelli ve eski hükümlüleri ilgilendiriyor! Hibe başvuruları başladı
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TIMETURK / EKONOMİ / Engelli ve eski hükümlüleri ilgilendiriyor! Hibe başvuruları başladı

Engelli ve eski hükümlüleri ilgilendiriyor! Hibe başvuruları başladı

Kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlülere verilecek hibe desteğine başvurular başladı. Başvurular, 3 Aralık'a kadar e-Devlet'ten yapılabilecek.

1 Saat Önce
2021-11-17 10:49:17
Engelli ve eski hükümlüleri ilgilendiriyor! Hibe başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen destek sürüyor.

Bu kapsamda, kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek.

BAŞVURULAR 3 ARALIK'A KADAR

Projelerini sunmak isteyen engelli bireyler, başvurularını "www.iskur.gov.tr" internet sitesinde "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi doğrultusunda 3 Aralık'a kadar e-Devlet'ten yapabilecek.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler de projelerini aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla, bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletebilecek.

229 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK SAĞLANDI

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri 2014'ten beri destekleyen İŞKUR, bugüne kadar 3 bin 198 engelli ve 2 bin 315 eski hükümlüye 229 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağladı.

Daha önce elden veya posta yoluyla alınan engelli hibe desteği başvuruları, engelli vatandaşların evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşındı.

Bu yöntemle daha fazla engelli bireyin girişimciliğine destek olunması hedeflendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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