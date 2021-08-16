Engelli maaşı yattı mı? Engelli aylığı ne zaman yatacak? Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara, aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemeleriyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan flaş açıklama geldi. Yanık maaşların bugünden itibaren yatırılacağını açıkladı.

Engelli maaşı yattı mı? Engelli aylığı ne zaman yatacak? Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara, aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemeleriyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan flaş açıklama geldi. Yanık maaşların bugünden itibaren yatırılacağını açıkladı.

Ülkemizde on binlerce kişiye, aileye engelli maaşı ödeniyor. Engelli bireylerin evde bakımının daha kolay olması için yapılan ödemelerle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tana açıklama geldi. Yanık Engelli maaşı yattı mı? Engelli aylığı ne zaman yatacak? sorularına yaptığı açıklama ile yanıt vermiş oldu.

Engelli maaşı yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "968,2 milyon lira evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.

Engelli aylığı ne zaman yatacak?

Evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacak.

Engelli maaşı ne kadar oldu?

Bakan Yanık, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657 lira 86 kuruştan 1797 lira 97 kuruşa çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirtti.

Engelli yardımı almak için nereye başvurulur?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.

Başvuranların işleri ne zaman sonuçlanır?

2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.