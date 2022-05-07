Engelli maaşı ne kadar 2022? Engelli maaşını kimler alabilir, şartları nelerdir? Engelli maaşı kaç para?

Engelli maaşı ne kadar 2022? Her yıl zamlanan maaşların içerisinde engeli maaşları da yer alıyor. Enflasyon rakamlarına göre zamlanan engelli maaşlarındaki son rakam merak ediliyor. Peki ama engelli maaşı ne kadar? Engelli maaşını kimler alabilir, şartları nelerdir? Engelli maaşı kaç para? İşte detaylar...

Her yıl zamlanan maaşların içerisinde engeli maaşları da yer alıyor. Enflasyon rakamlarına göre zamlanan engelli maaşlarındaki son rakam merak ediliyor. Peki ama engelli maaşı ne kadar? Engelli maaşını kimler alabilir, şartları nelerdir? Engelli maaşı kaç para? İşte detaylar...

Engelli maaşı ne kadar 2022?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre bu yıl yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları arttı.

Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira oldu.

Engelli maaşı alma şartları nelerdir?

En az yüzde 40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.



18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.

Başvurular nereye yapılır?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.